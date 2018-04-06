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Волгоградским водителям показали, где на трассах расставлены камеры
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Волгоградским водителям показали, где на трассах расставлены камеры 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Представитель регионального штаба ОНФ, эксперт проекта «За честные закупки» Эдгар Пертросян вчера, 5 апреля, опубликовал спискок дорожных камер, расставленных на трассах волгоградского региона. Перечень состоит из 53 пунктов с точными координатами.
— Компания «АВТОДОРИЯ» установила на территории Волгоградской области комплексы фотовидеофиксации нарушений транспортными средствами ПДД РФ на протяженных участках автомобильных дорог, — сообщил Эдгар Петросян. — Фксируется автомобиль в двух точках, а по времени прохождения между ними вычисляется средняя скорость, и если средняя скорость превышает разрешенную, то выписывается штраф.
Судя по списку, два комплекса «АВТОДОРИИ» стоят на трассе Волгоград — Астрахань, три на трассе Волгоград — Элиста, 11 на трассе Сызрань — Волгоград, 21 по направлению из Волгограда в Москву, 11 на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский.
С точными координатами можно ознакомиться на представленных фото.
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