На границе Оренбуржья с Казахстаном снова заработал пост ДПС

Михаил Давыдов. В Оренбургской области на приграничной с Казахстаном территории возобновил работу стационарный пост ДПС . Расположен он на 260-м километре трассы Оренбург — Орск — Шильда — граница Челябинской области. В церемонии открытия поста ДПС приняли участие губернатор области Юрий Берг и начальник местного УМВД

Заступившие на службу правоохранители уже контролируют участников дорожного движения на соблюдение правил, проверяют транспортные средства и документы на перевозимый в них груз. Также идет проверка на выявление лиц, находящихся в розыске, и мониторинг помех для движения автомобилей на 170-километровом отрезке дороги до границ поста. Согласно статистике областного УМВД, ежедневно через этот участок автотрассы проезжает более 1250 машин.

Все необходимые условия для работы поста уже созданы: введены в действие информационные ресурсы МВД и многофункциональные устройства для быстрого документооборота. Там, где необходимо, установлены камеры внутреннего и наружного наблюдения, а также система громкого оповещения.

Теперь сотрудники полиции будут дежурить здесь в круглосуточном режиме. Также к работе привлекут сотрудников отдела по вопросам миграции, уголовного розыска, отделения по контролю за оборотом наркотиков и кинологов.

Напомним, что стационарный пост на 260-м километре этой трассы появился еще в 1996 году. В 2009 его закрыли. Однако позже в связи с большим потоком автомобилей на пограничной территории приняли решение о возобновлении его работы. Реконструкция объекта прошла на выделенные средства федерального и областного бюджетов.