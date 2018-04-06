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Три человека пострадали в аварии с двумя легковушками на Ставрополье
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Три человека пострадали в аварии с двумя легковушками на Ставрополье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вечерний Ставрополь
В Кочубеевском районе Ставропольского края произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщил портал Newstracker.ru, в результате ДТП два человека получили травмы, а один попал в реанимацию.
В четверг, в утреннее время, водитель, управлявший машиной
ВАЗ-2107, при выезде со второстепенной дороги нарушил правила дорожного движения. Он столкнулся с автомобилем Toyota Camry, передвигавшимся по главной дороге.
После аварии в медицинское учреждение города Невинномысск попали водители обоих транспортных средств, а также пассажир ВАЗа. За рулем отечественной машины находился
22-летний
житель города Ставрополь. Его поместили в реанимацию
из-за  открытой
черепно-мозговой
травмы.
Выяснилось, что ни один участник аварии не был пристегнут. Иномаркой управлял житель Чечни, который свыше 20 раз попадался на нарушениях. Кроме этого, его более 15 раз задерживали за превышение скорости.
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