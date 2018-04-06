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«Газель» сбила 11-летнюю девочку
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«Газель» сбила 11-летнюю девочку 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Днем 5 апреля под колеса грузовой «Газели» на улице Генерала Попова в Калуге попала 11-летняя девочка. Ребенок был сбит на территории, прилегающей к проезжей части, у сетевого магазина, уточнили в УГИБДД по Калужской области. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области, Девочка, к счастью, отделалась ссадинами и ушибами. 56-летний водитель с места ДТП скрылся, но вскоре полицейским удалось найти его и привл5ечь к административной ответсвенности за то, что оставил место ДТП.
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