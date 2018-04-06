Ещё
Задели машину во дворе и избили: как невиновного водителя лишили прав из-за соседей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Задели машину во дворе и избили: как невиновного водителя лишили прав из-за соседей 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Владелец УАЗ Patriot припарковал свой внедорожник, и сосед, выезжая с территории, зацепил его. Эта, казалось бы, бытовая ситуация закончилась драматично — виновник аварии и его сын избили хозяина УАЗа. Но самое невероятное произошло потом. Прибывший экипаж ГИБДД пригласил обидчиков в качествен понятых, хотя делать этого нельзя, ибо они — заинтересованная сторона. Они заявили, что в момент аварии водитель внедорожника был за рулем и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также они подтвердили отказ от медосвидетельствования. Протокол в отношение водителя составлялся не в его присутствии.
Бумагу пострадавший подписывать не стал, но инспекторы указали на отказ ставить подпись. Несмотря на целый ряд ошибок процессуального характера, 11 сентября 2015 года мировой суд признал его виновным по ч.1 ст. 12.26 КоАП «Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Районный суд не помог и пришлось идти в Мосгорсуд.
После того, как адвокат предъявил отсутствие фактических доказательств, дело направили в Бутырский районный суд и 3 апреля 2018 года мытарства закончились. Теперь уже владелец УАЗа, три года плативший за судебные тяжбы, намерен наказать обидчиков через суд.
Авторамблер: последние новости
Что делать, если гаишник навязывает вам надуманное нарушение Составлен топ-5 самых продаваемых авто в России Восстановил невосстанавливаемое: как мастер преобразил списанный BMW X5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Светодиодные фары признаны опасными1
Mitsubishi отзывает Outlander в России1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение