Задели машину во дворе и избили: как невиновного водителя лишили прав из-за соседей

Владелец УАЗ Patriot припарковал свой внедорожник, и сосед, выезжая с территории, зацепил его. Эта, казалось бы, бытовая ситуация закончилась драматично — виновник аварии и его сын избили хозяина УАЗа. Но самое невероятное произошло потом. Прибывший экипаж ГИБДД пригласил обидчиков в качествен понятых, хотя делать этого нельзя, ибо они — заинтересованная сторона. Они заявили, что в момент аварии водитель внедорожника был за рулем и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также они подтвердили отказ от медосвидетельствования. Протокол в отношение водителя составлялся не в его присутствии.

Бумагу пострадавший подписывать не стал, но инспекторы указали на отказ ставить подпись. Несмотря на целый ряд ошибок процессуального характера, 11 сентября 2015 года мировой суд признал его виновным по ч.1 ст. 12.26 КоАП «Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Районный суд не помог и пришлось идти в Мосгорсуд

После того, как адвокат предъявил отсутствие фактических доказательств, дело направили в Бутырский районный суд и 3 апреля 2018 года мытарства закончились. Теперь уже владелец УАЗа, три года плативший за судебные тяжбы, намерен наказать обидчиков через суд.