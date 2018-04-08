Открытие мотосезона в Краснодаре: состоялся традиционный эффектный заезд по городу

Краснодар. 8 апреля — Новая Кубань. Традиционное открытие мотосезона прошло в краевой столице вчера. Колонна организованно проследовала по центральным улицам: от парковки гипермаркета Окей в микрорайоне Гидростроителей через Аврору к Экспоцентру на ул. Зиповской.

Мотоциклисты порадовали горожан демонстрацией своих транспортных средств и организованностью поведения на дороге.

Открытие мотосезона является традиционным и проходит каждый год. Это своеобразная акция. Водителям двухколесных ТС напоминают о необходимости соблюдения ПДД на дорогах, а автомобилистам сигнализируют о том, что пилоты снова выехали на улицы после зимнего перерыва. Воизбежании ДТП участники дорожного движения должны быть внимательны и проявлять терпимость друг к другу.