Водителя, задавившего спящего пешехода, разыскивают в Венгерово

ДТП со смертельным исходом произошло в Венгеровском районе Новосибирской области. В ночь с 5 на 6 апреля на 77 километре

трассы К-02 «Кыштовка-Чаны— Венгерово», на участке автодороги от Меньшиково к Чаргарам, неустановленным автомобилем был совершен наезд на пешехода.

«От полученных травм потерпевший, мужчина 1977 года рождения, скончался на месте происшествия. Нарушитель с места преступления скрылся», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Позже стали известны подробности: житель Кыштовки, вероятнее всего, уснул на трассе, в результате чего по нему проехала машина. Звонок от первого свидетеля поступил в начале третьего ночи, тогда же на место происшествия выехала опергруппа.

Водители нередко пытаются уйти от ответственности, уезжая с места ДТП и даже не пытаясь помочь пострадавшему. Так, несколько недель назад в Новосибирске разыскивали злодея, сбившего ребенка. Машина наехала на пешехода, после чего скрылась. Ребенок был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи.