На Урале не умеющий водить машину подросток на грузовике протаранил стену

Житель Копейска Челябинской области, не умеющий водить машину, решил покататься на грузовике на одном из предприятий города. В итоге 17-летний юноша на «МАЗе» врезался в стену.

Местные жители вызвали полицию. Инспекторы ГИБДД заметили грузовик, когда молодой человек пытался выехать в город, сообщили в ГУ МВД по региону.

Увидев преследовавший его экипаж ГИБДД, молодой человек на ходу выпрыгнул из машины и попытался убежать, не задумываясь о том, что движущийся грузовик может стать угрозой для других участников дорожного движения. И в то время, когда один из сотрудников полиции догонял угонщика, другой, оставив свой патрульный автомобиль, догнал движущийся МАЗ и остановил его, говорится в сообщении.

Нарушитель объяснил, что впервые в жизни пытался управлять автомобилем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.