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На Урале не умеющий водить машину подросток на грузовике протаранил стену
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На Урале не умеющий водить машину подросток на грузовике протаранил стену 

Ридус 21 минуту назад
Фото: 31 канал
Житель Копейска Челябинской области, не умеющий водить машину, решил покататься на грузовике на одном из предприятий города. В итоге 17-летний юноша на «МАЗе» врезался в стену.
Местные жители вызвали полицию. Инспекторы ГИБДД заметили грузовик, когда молодой человек пытался выехать в город, сообщили в ГУ МВД по региону.
Увидев преследовавший его экипаж ГИБДД, молодой человек на ходу выпрыгнул из машины и попытался убежать, не задумываясь о том, что движущийся грузовик может стать угрозой для других участников дорожного движения. И в то время, когда один из сотрудников полиции догонял угонщика, другой, оставив свой патрульный автомобиль, догнал движущийся МАЗ и остановил его, говорится в сообщении.
Нарушитель объяснил, что впервые в жизни пытался управлять автомобилем.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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