Водитель заниженного «ВАЗа» получил тяжёлые травмы в ДТП на Ставрополье

Водитель заниженного « ВАЗа » в Грачёвском районе не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал на обочину и несколько раз перевернулся, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Вечером 5 апреля ставрополец на заниженном автомобиле «ВАЗ-2112» получил тяжёлые травмы в ДТП на территории Грачёвского района. По предварительным данным, он ехал на недопустимо высокой скорости, из-за чего не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину, где несколько раз перевернулся.

Спасатели доставили водителя в реанимацию Грачевской районной больницы. Врачи борются за жизнь молодого человека.

Полиция выяснила, что недавно пострадавшего водителя лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, он неоднократно нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности. Осмотрев автомобиль, полиция обратила внимание на технические неисправности, при которых пользоваться транспортом запрещено. На «ВАЗе» были установлены летние и зимние протекторы и обрезаны пружины.