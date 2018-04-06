Водителя упавшего в море на Тамани автобуса приговорили к 4,5 года колонии

КРАСНОДАР, 6 апреля. / ТАСС /. Суд приговорил водителя Карапета Микаеляна к 4,5 года лишения свободы по делу о падении автобуса в море в Краснодарском крае, в результате которого погибли 19 человек. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Темрюкском районном суде.

"Приговором Темрюкского районного суда Микаелян К. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" — прим. ТАСС), и ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима ", — рассказали в суде.

Представитель суда добавил, что также на три года Микаелян лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Второму фигуранту дела, индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе , который владел попавшим в ДТП автобусом, продлили арест до 25 апреля. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (соответствующая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы).

ДТП произошло утром 25 августа 2017 года в Темрюкском районе Краснодарского края: автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО «Таманьнефтегаз», упал в Черное море, погибли 19 человек, более 30 выжили.