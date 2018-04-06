В Томске иномарка взяла на таран сломанный троллейбус

В пятницу, 6 апреля, на улице Пушкина произошло ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 25-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» в какой-то момент не справился с управлением и врезался в стоящий на проезжей части троллейбус. Причем, как отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону: «троллейбус на момент аварии находился на проезжей части в связи с неисправностью, пассажиров в общественном транспорте не было».

В результате водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.