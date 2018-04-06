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У безработного москвича украли автомобиль Mercedes Gelandewagen
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У безработного москвича украли автомобиль Mercedes Gelandewagen 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Автомобиль Mercedes Gelandewagen стоимостью около 8 миллионов рублей украли у безработного 21-летнего москвича, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
По данным полиции, молодой человек обратился в полицию около 3 часов ночи 5 апреля. Выяснилось, что Gelandewagen, который он припарковал возле дома на улице Новаторов, исчез.
"Установлено, что в период с 23.00 29 марта по 01.00 5 апреля неизвестный совершил кражу автомобиля. Материальный ущерб составил около 8 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
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