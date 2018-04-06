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Погоня в Уфе: водитель устроил ДТП на глазах у полицейского патруля и сбежал
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Погоня в Уфе: водитель устроил ДТП на глазах у полицейского патруля и сбежал 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
Погоня за нарушителем попала в объектив уличной камеры утром в пятницу, 6 апреля. Полицейскому патрулю пришлось догонять неаккуратного водителя на «Нексии», который «забодал» остановившуюся на светофоре машину и пустился наутек.
Все произошло в Уфе на улице Комсомольской неподалеку от школы № 89 около 7 часов утра. На перекрестке с улицей Рязанской загорелся красный сигнал светофора. Водители притормозили и остановились, а один не успел: его «Нексия» на полном ходу впечаталась в стоящий впереди «Мицубиси». Владелец японца включил аварийку, но не успел и глазом моргнуть, как «Нексия» дала задний ход, а затем смылась с места ДТП. Причем все произошло прямо на глазах у полицейского патруля. Дежурный не стал медлить: врубил мигалку и помчался за нарушителем.
Видео с камеры опубликовали в группе «БашДТП».
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