Ещё
Самосвал насмерть сбил женщину на северо‑востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самосвал насмерть сбил женщину на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 24 минуты назад
Водитель самосвала сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте на северо-востоке Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Накануне в 23:30 в районе дома 12 на улице Ботанической неработающий, управляя автомобилем ЗиЛ-4529, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода женщину, которая от полученных травм скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что труп направлен в морг ЦИТО Москвы. По данному факту проводится проверка.
РИАМО: последние новости
В Москве арестован водитель, протащивший на дверце и избивший сотрудника ГИБДД В Москве заработал городской центр размещения болельщиков ЧМ‑2018 Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Светодиодные фары признаны опасными1
Mitsubishi отзывает Outlander в России1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение