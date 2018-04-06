Травму головы получила молодая вологжанка в ДТП

В травматологическое отделение областной больницы попала 23-летняя вологжанка. Накануне девушку сбил автобус.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, авария произошла 5 апреля в 10.14 на Дальней, 38. 51-летний водитель автобуса ПАЗ, перевозивший пассажиров по маршруту № 23, поворачивал с Северной налево — на Дальнюю, и сбил пешехода. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В больницу пострадавшую доставили с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом спины.