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Травму головы получила молодая вологжанка в ДТП
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Травму головы получила молодая вологжанка в ДТП 

Вологда.рф 16 минут назад
Фото: Вологда.рф
В травматологическое отделение областной больницы попала 23-летняя вологжанка. Накануне девушку сбил автобус.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, авария произошла 5 апреля в 10.14 на Дальней, 38. 51-летний водитель автобуса ПАЗ, перевозивший пассажиров по маршруту № 23, поворачивал с Северной налево — на Дальнюю, и сбил пешехода. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В больницу пострадавшую доставили с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом спины.
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