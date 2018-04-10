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«Ларгус» чудом объехал пешехода, бегущего к остановке. Видео
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«Ларгус» чудом объехал пешехода, бегущего к остановке. Видео 

РИА 57 23 минуты назад
Фото: РИА 57
Важность мастерства и реакции при внезапной встрече на дороге продемонстрировал один из автовладельцев Орла. ДТП с пострадавшим едва не случилось на улице Комсомольской.
Поздним вечером 4 апреля перед капотом авто из темноты материализовался пешеход. Водитель «Ларгуса» резко вывернул руль в левую полосу и объехал человека. Пешеход продолжил свой бег к остановке. Повезло, что поток машин был не слишком плотный и маневр легковушки оказался безопасным. Отметим, в сотне метров от перебежчика всеми положенными цветами сиял светофор.
Напомним, на минувшей неделе отчаянного пешехода зафиксировали на Наугорском шоссе Орла. В объектив видеорегистратора попала женщина, которая вышла из маршрутки и шагнула под колеса автомобиля. Ее не смутил пронзительный предупреждающий сигнал.
(Видео Олега Князева, пешеход появляется на 20 секунде).
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Сообщение «Ларгус» чудом объехал пешехода, бегущего к остановке. Видео появились сначала на РИА 57.
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