В Колпне мотоциклист не смог объехать столб

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 5 апреля, в посёлке Колпна, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области.

Около 19 часов 10 минут водитель, управляя мотоциклом ИЖ, ехал по улице Торговой посёлка Колпна. В районе дома №25 он протаранил металлический столб.

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла были травмированы. Госпитализация им не потребовалась, уточнили в пресс-службе ГИБДД