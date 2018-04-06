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В Колпне мотоциклист не смог объехать столб
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В Колпне мотоциклист не смог объехать столб 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 5 апреля, в посёлке Колпна, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области.
Около 19 часов 10 минут водитель, управляя мотоциклом ИЖ, ехал по улице Торговой посёлка Колпна. В районе дома №25 он протаранил металлический столб.
В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла были травмированы. Госпитализация им не потребовалась, уточнили в пресс-службе ГИБДД.
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