В Колпне мотоциклист сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Колпянском районе Орловской области поздно вечером накануне, 7 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 22:13. Прибывшие на место происшествия сотрудники Колпнянского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошёл наезд мотоцикла на пешехода.

Пострадавший с травмами был доставлен медиками скорой помощи в больницу. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.