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В Колпне мотоциклист сбил пешехода
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В Колпне мотоциклист сбил пешехода 

РИА 57 23 минуты назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Колпянском районе Орловской области поздно вечером накануне, 7 апреля.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 22:13. Прибывшие на место происшествия сотрудники Колпнянского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошёл наезд мотоцикла на пешехода.
Пострадавший с травмами был доставлен медиками скорой помощи в больницу. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение В Колпне мотоциклист сбил пешехода появились сначала на РИА 57.
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