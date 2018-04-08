В Колпне мотоциклист сбил пешехода 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Колпянском районе Орловской области поздно вечером накануне, 7 апреля.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 22:13. Прибывшие на место происшествия сотрудники Колпнянского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошёл наезд мотоцикла на пешехода.
Пострадавший с травмами был доставлен медиками скорой помощи в больницу. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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