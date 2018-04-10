В Орле дело пьяного адвоката на «Инфинити» передано в суд

В Орловской области региональный СК завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката НП «Орловская областная коллегия адвокатов — 2».

Мужчину обвиняют по статье» Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, обвиняемый 24 мая 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля «Infiniti FX37». Двигаясь по автодороге в центре Орла, он на большой скорости сбил пешехода, переходившего проезжую часть в районе дома№ 45 «а» по улице Максима Горького. От полученных травм потерпевший скончался в больнице в день ДТП.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следственном комитете