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В Орле дело пьяного адвоката на «Инфинити» передано в суд
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В Орле дело пьяного адвоката на «Инфинити» передано в суд 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области региональный СК завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката НП «Орловская областная коллегия адвокатов — 2».
Мужчину обвиняют по статье» Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По данным следствия, обвиняемый 24 мая 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля «Infiniti FX37». Двигаясь по автодороге в центре Орла, он на большой скорости сбил пешехода, переходившего проезжую часть в районе дома№ 45 «а» по улице Максима Горького. От полученных травм потерпевший скончался в больнице в день ДТП.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следственном комитете.
Сообщение В Орле дело пьяного адвоката на «Инфинити» передано в суд появились сначала на РИА 57.
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