В Приокском районе водитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия

13-летняя девочка в Приокском районе попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 5 апреля в 07.50 на улице Терешковой возле дома № 2. Девочка смогла сообщить о случившемся родителями, и те доставили ее в районный травмпункт. Позже пострадавшая была отпущена. Водитель авто, совершивший наезд на ребенка, до настоящего времени не установлен. Обстоятельства происшествия выясняются.