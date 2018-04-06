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В Приокском районе водитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия
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В Приокском районе водитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
13-летняя девочка в Приокском районе попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло 5 апреля в 07.50 на улице Терешковой возле дома № 2. Девочка смогла сообщить о случившемся родителями, и те доставили ее в районный травмпункт. Позже пострадавшая была отпущена. Водитель авто, совершивший наезд на ребенка, до настоящего времени не установлен. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель на «Ладе» врезался в припаркованную «Волгу» в Ваче.
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