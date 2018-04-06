Ещё
Ставрополец разбил голову в ДТП под Невинномысском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ставрополец разбил голову в ДТП под Невинномысском 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» 5 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК. Троих пострадавших доставили в больницу Невинномысска.
Водитель «ВАЗ-2107» выезжал со второстепенной дороги и нарушил предписание знака «движение направо», повернув налево. При этом он пересёк двойную сплошную и столкнулся с движущейся навстречу «Тойотой Камри».
Всех участников ДПТ госпитализировали. Водитель «ВАЗа» попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой тела. Водитель «Тойоты» сломал ногу и повредил голову. Также пострадал пассажир «ВАЗа». Полиция считает, что травм можно было избежать, если бы пострадавшие пристегнулись ремнями безопасности.
АиФ Ставрополье: последние новости
Пассажир «копейки» скончался в реанимации Изобильненского района Водитель маршрутки в Ставрополе не берёт с беременных денег за проезд Водитель заниженного «ВАЗа» получил тяжёлые травмы в ДТП на Ставрополье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве22
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Chevrolet обновила Cruze и Spark
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение