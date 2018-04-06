Ставрополец разбил голову в ДТП под Невинномысском 

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» 5 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК. Троих пострадавших доставили в больницу Невинномысска.
Водитель «ВАЗ-2107» выезжал со второстепенной дороги и нарушил предписание знака «движение направо», повернув налево. При этом он пересёк двойную сплошную и столкнулся с движущейся навстречу «Тойотой Камри».
Всех участников ДПТ госпитализировали. Водитель «ВАЗа» попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой тела. Водитель «Тойоты» сломал ногу и повредил голову. Также пострадал пассажир «ВАЗа». Полиция считает, что травм можно было избежать, если бы пострадавшие пристегнулись ремнями безопасности.