В Самаре трамваи останавливались из-за загоревшейся машины и обрыва провода

В пятницу, 6 апреля, в Самаре дважды останавливалось движение трамваев, сообщает ТТУ в twitter.

Первый раз трамваи остановились на участке Красноармейская-Ленинская в оба направления из-за ДТП двух автомобилей, один из которых загорелся. Примерно через час движение трамваев здесь было восстановлено.

Второй раз на пересечении проспекта Кирова и улицы Демократической эвакуатор оборвал контактный провод. Движение трамваев остановилось от Барбошиной поляны до 15 микрорайона также в оба направления. В течение часа проводились восстановительные работы, после завершения которых движение трамваев возобновилось.