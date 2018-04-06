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Волгоградцам рассказали, на каких региональных трассах стоят камеры ГИБДД
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Волгоградцам рассказали, на каких региональных трассах стоят камеры ГИБДД 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Представитель регионального штаба ОНФ Эдгар Петросян опубликовал информацию о том, где на волгоградских трассах установлены 53 камеры ГИБДД с точными координатами.
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