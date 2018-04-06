Женщина за рулем легкового автомобиля сбила 9‐летнего мальчика в Волгограде

Вечером 5 апреля в Кировском районе города Волгограда женщина за рулем автомобиля Nissan Micra сбила девятилетнего школьника. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

По информации

пресс-службы

Главного управления МВД России по Волгоградской области, за рулем иномарки находилась

32-летняя

женщина. По ее словам, она не успела среагировать и уйти от столкновения, так как ребенок выскочил на проезжую часть

из-за припаркованного транспорта.

В результате аварии мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время правоохранители выясняют подробности случившегося.