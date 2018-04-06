Ещё
Женщина за рулем легкового автомобиля сбила 9‐летнего мальчика в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина за рулем легкового автомобиля сбила 9‐летнего мальчика в Волгограде 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: Все для Вас
Вечером 5 апреля в Кировском районе города Волгограда женщина за рулем автомобиля Nissan Micra сбила девятилетнего школьника. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
По информации
пресс-службы
Главного управления МВД России по Волгоградской области, за рулем иномарки находилась
32-летняя
женщина. По ее словам, она не успела среагировать и уйти от столкновения, так как ребенок выскочил на проезжую часть
из-за  припаркованного транспорта.
В результате аварии мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время правоохранители выясняют подробности случившегося.
360tv.ru: последние новости
Двое детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП в Курской области Мужчина напал с журналом на девушку Суд арестовал москвича, который прокатил патрульного на двери своей машины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штрафы как в Москве: севастопольцев отделили от крымчан10
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин5
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве42
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение