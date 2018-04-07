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В Волгограде водитель маршрутки умер прямо за рулем
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В Волгограде водитель маршрутки умер прямо за рулем 

ria34.ru 33 минуты назад
Фото: ria34.ru
По словам очевидцев, инцидент произошел сегодня вечером в Краснооктбрьском районе близ пересечения проспектов Ленина и Металлургов.
По предварительной информации, водителю стало плохо, он затормозил, а через несколько секунд перестал дышать. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.
— Коллега мой умер, — рассказал в соцсетях волгоградец Виктор Сергеевич. — Один из самых спокойных водил на 57 маршруте был.
— Кошмар… Была свидетелем случившегося. Сколько лет мужчине сказать не могу, не видела лица. Видела только, как обмякшее тело падало на землю, — написала Ольга Иванченко.
— На наших глазах выносили из салона…Пусть земля ему будет пухом, — добавила Снежанна Бутко.
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