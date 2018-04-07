В Волгограде водитель маршрутки умер прямо за рулем

По словам очевидцев, инцидент произошел сегодня вечером в Краснооктбрьском районе близ пересечения проспектов Ленина и Металлургов.

По предварительной информации, водителю стало плохо, он затормозил, а через несколько секунд перестал дышать. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.

— Коллега мой умер, — рассказал в соцсетях волгоградец Виктор Сергеевич. — Один из самых спокойных водил на 57 маршруте был.

— Кошмар… Была свидетелем случившегося. Сколько лет мужчине сказать не могу, не видела лица. Видела только, как обмякшее тело падало на землю, — написала Ольга Иванченко.

— На наших глазах выносили из салона…Пусть земля ему будет пухом, — добавила Снежанна Бутко.