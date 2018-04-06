В тройном ДТП в Уфе пострадала маленькая девочка

Вечером 5 апреля в Уфе произошло тройное ДТП в котором пострадал ребёнок, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по городу.

В 20:30 57-летний уфимец на «Лэнд Ровер » при повороте столкнулся с попутным «ВАЗ-211340», под управлением 20-летнего водителя. После этого джип врезался в « Тойота РАВ 4», за рулём которого был 48-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 10-летняя пассажирка «Лэнд Ровера», которая сидела на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем кресле.

Ребёнка доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.