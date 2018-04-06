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Мосгортранс: От работы отстранен водитель трамвая, после ДТП с которым скончалась пассажирка
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Мосгортранс: От работы отстранен водитель трамвая, после ДТП с которым скончалась пассажирка 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Водитель трамвая, в ДТП с которым получила травмы, а потом скончалась женщина, отстранен от работы на время следствия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«2 апреля около 19:30 на ул. Чертановская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, в результате чего была госпитализирована получившая травмы пассажирка. Спустя несколько часов она скончалась в больнице. Точную причину смерти предстоит установить экспертам. Вместе с тем на время организованного правоохранительными органами следствия водитель отстранен от выполнения своих обязанностей. Кроме того временно отстранен от работы руководитель группы безопасности движения филиала предприятия», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе предприятия отметили, что Мосгортранс оказывает необходимое содействие в установлении всех обстоятельств ДТП.
«Отметим, что все пассажиры московских автобусов, троллейбусов и трамваев застрахованы. В случае получения травм потерпевшим или их родственникам предусмотрены выплаты до 2 млн руб.», — заключили в пресс-службе.
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