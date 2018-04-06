Подъезд к мосту преградили делиниаторы

В Заволжье установили делиниаторы — искусственные бордюры, которые разделяют полосы движения, узнал KOSTROMA.TODAY. Они появились на участке дороги от Малышковской развязки и до пересечения с улицей Ермакова.

Задача бордюров — огородить полосу общественного транспорта от основной проезжей части. По информации телекомпании «Русь», цепочка оранжевых столбиков протянется на 250 метров, за исключением разрывов в местах выезда с придомовых территорий на ул. Магистральной.

Также с теми, кто незаконно выезжает на «выделенку», будут бороться с помощью видеокамер. Накануне специалисты завершили их наладку.

При фиксации нарушения, если водитель окажется на полосе, ограниченной делиниаторами, будет составлен протокол и выписан штраф в размере 1,5 тыс. рублей.