В Пензенской области начались массовые проверки водителей на трезвость

Сотрудники региональной Госавтоинспекции объявили о начале очередного профилактического рейда. В этот раз под пристальное внимание автоинспекторов попадут любители «пьяного» вождения.

«С 6 по 8 апреля на территории Пензы и области будут проводиться целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет осуществляться остановка транспортных средств, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием», — пояснили в отделе пропаганды областного Управления ГИБДД.

Автополицейские просят пензенцев с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий и напоминают, что «нетрезвое» вождение наказывается административным штрафом в 30 000 рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», — обратились к жителям региона сотрудники Госавтоинспекции.