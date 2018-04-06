Ещё
В Пензенской области начались массовые проверки водителей на трезвость
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензенской области начались массовые проверки водителей на трезвость 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники региональной Госавтоинспекции объявили о начале очередного профилактического рейда. В этот раз под пристальное внимание автоинспекторов попадут любители «пьяного» вождения.
«С 6 по 8 апреля на территории Пензы и области будут проводиться целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет осуществляться остановка транспортных средств, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием», — пояснили в отделе пропаганды областного Управления ГИБДД.
Автополицейские просят пензенцев с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий и напоминают, что «нетрезвое» вождение наказывается административным штрафом в 30 000 рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.
«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», — обратились к жителям региона сотрудники Госавтоинспекции.
PNZdrive: последние новости
В Пензе в местах несанкционированной стоянки авто вдоль дорог установят запрещающие знаки Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина В Пензе разыскивают свидетелей двух ДТП на ул. Тамбовской и Калинина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве22
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Chevrolet обновила Cruze и Spark
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение