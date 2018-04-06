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Восьмилетний велосипедист попал в ДТП в Автозаводском районе
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Восьмилетний велосипедист попал в ДТП в Автозаводском районе 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Учащийся 2-го класса попал под колеса автомобиля, пересекая проезжую часть на велосипеде. Происшествие случилось в Автозаводском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
5 апреля около семи часов вечера на улице Керженской восьмилетний велосипедит без сопровождения взрослых пересекал дорогу. В этот момент на мальчика наехал 52-летний водитель автомобиля «Ниссан». Стаж автовладельца — более 21 года.
Пострадавший был доставлен в больницу № 40. В данный момент он отпущен домой.
Напомним, пешеход получил серьезные травмы на трассе в Володарском районе.
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