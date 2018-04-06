В падении автобуса с рабочими в Керченский пролив виновным признали водителя

Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Трагедия произошла 25 августа 2017 года. Со строящегося пирса в Керченском проливе в море упал вахтовый автобус. Он осуществлял перевозку рабочих подрядной организации ООО «Интерстрой», занимавшихся строительством этого пирса и компании ЗАО «Таманьнефтегаз». Пирс входит в систему порта «Тамань». А ЗАО «Таманьнефтегаз» — в группу компаний «ОТЭКО».

«ОТЭКО» является одним из крупнейших инвесторов, выкладывающихся в развитие промышленности в Краснодарском крае. Так, например, компания занимается строительством портов-индустриального парка в Темрюкском районе. Председателя совета директоров Мишеля Литвака губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев когда-то представлял в качестве инвестора футбольного клуба «Кубань».

Напомним, что в результате трагедии погибли 19 человек, пострадали более 30.

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Водитель автобуса выжил. В итоге его и осудили за смерть людей. Микаеляну инкриминировали ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Осужденный будет отбывать его в колонии общего режима

Индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит автобус, продлен арест.

Роструд : в падении автобуса в Керченский пролив виновны водитель и предприниматель

Была ли в данной ситуации дана правовая оценка соблюдению техники безопасности ведение работ на строящемся объекте — вопрос, о котором не упоминается ни в одном из сообщений официальных структур.