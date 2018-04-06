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В Уфе иномарка провалилась под землю
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В Уфе иномарка провалилась под землю 

ufa1.ru 29 минут назад
Фото: ufa1.ru
На уфимской улице Трамвайная произошло ЧП — легковушка провалилась в глубокую яму.
Toyota ушла под землю задним правым колесом. Улица, к слову, вся затоплена и сложно понять, большой ли провал.
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