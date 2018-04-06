В Петербурге «полицейские» похитили у водителя 830 тысяч рублей 

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 4 апреля 2018 года трое злоумышленников подошли к припаркованному на улице Тамбовской автомобилю «Лада Гранта», представились сотрудниками полиции и попросили выйти водителя из салона. Применив физическую силу, «полицейские» забрали у водителя 830 тысяч рублей и скрылись с места событий.
Бригада медиков доставила пострадавшего в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили.
Пострадавший обратился в полицию 5 апреля. Одного из налётчиков задержали в районе дома набережной Обводного канала. Им оказался 41-летний безработный, ранее судимый мужчина.
Остальные участники преступления сейчас разыскиваются, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.