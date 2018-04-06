В Петербурге «полицейские» похитили у водителя 830 тысяч рублей

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 4 апреля 2018 года трое злоумышленников подошли к припаркованному на улице Тамбовской автомобилю « Лада Гранта », представились сотрудниками полиции и попросили выйти водителя из салона. Применив физическую силу, «полицейские» забрали у водителя 830 тысяч рублей и скрылись с места событий.

Бригада медиков доставила пострадавшего в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Пострадавший обратился в полицию 5 апреля. Одного из налётчиков задержали в районе дома набережной Обводного канала. Им оказался 41-летний безработный, ранее судимый мужчина.