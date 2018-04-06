На Среднем Урале устроят масштабную облаву на пьяных водителей

Свердловская область отметилась количеством пьяных автомобилистов. По сравнению с предыдущим годом, количество водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, только выросло. В связи с этим ГИБДД устроит в регионе масштабный рейд, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал»

Уже в эти выходные сотрудники ГИБДД выйдут на масштабный рейд, чтобы выявить пьяных водителей и тех, кто нарушает ПДД. Экипажи дорожного ведомства организуют проверки даже в самых отдаленных территориях Свердловской области.

Повышенное внимание к нетрезвым водителям связано со статистикой ГИБДД. Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги за первые три месяца работы в 2018 году. Сотрудники дорожного ведомства поймали 3442 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За тот же период прошлого года пьяных автомобилистов было выявлено заметно меньше — 2530 человек.

При этом из числа нарушителей 931 автомобилист отказался от прохождения медосвидетельствования, а 473 и вовсе были повторно уличены в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что до этого стало известно о том, что один из высокопоставленных сотрудников ГИБДД может быть уволен. По его вине произошло дорожно-транспортное происшествие: своим «Ситроеном» он задел обгоняемый им Лэнд Круизер и уехал. После того, как полковник полиции был пойман, он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.