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На Среднем Урале устроят масштабную облаву на пьяных водителей
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На Среднем Урале устроят масштабную облаву на пьяных водителей 

АиФ Урал 22 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Свердловская область отметилась количеством пьяных автомобилистов. По сравнению с предыдущим годом, количество водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, только выросло. В связи с этим ГИБДД устроит в регионе масштабный рейд, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал».
Уже в эти выходные сотрудники ГИБДД выйдут на масштабный рейд, чтобы выявить пьяных водителей и тех, кто нарушает ПДД. Экипажи дорожного ведомства организуют проверки даже в самых отдаленных территориях Свердловской области.
Повышенное внимание к нетрезвым водителям связано со статистикой ГИБДД. Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги за первые три месяца работы в 2018 году. Сотрудники дорожного ведомства поймали 3442 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За тот же период прошлого года пьяных автомобилистов было выявлено заметно меньше — 2530 человек.
При этом из числа нарушителей 931 автомобилист отказался от прохождения медосвидетельствования, а 473 и вовсе были повторно уличены в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что до этого стало известно о том, что один из высокопоставленных сотрудников ГИБДД может быть уволен. По его вине произошло дорожно-транспортное происшествие: своим «Ситроеном» он задел обгоняемый им Лэнд Круизер и уехал. После того, как полковник полиции был пойман, он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
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