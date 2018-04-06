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Иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе на юго‑востоке Москвы
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Иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве на Рязанском проспекте водитель автомобиля KIA на пешеходном переходе сбил двух человек, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«В районе дома 2 на Рязанском проспекте водитель, управляя машиной KIA, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Двое пешеходов ранены и госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте ДТП сотрудники полиции выясняют причину аварии.
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