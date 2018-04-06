Иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе на юго‑востоке Москвы

«В районе дома 2 на Рязанском проспекте водитель, управляя машиной KIA, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Двое пешеходов ранены и госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП сотрудники полиции выясняют причину аварии.

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