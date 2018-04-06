Ещё
Грузовик против джипа: как проехать по узкой улице в Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовик против джипа: как проехать по узкой улице в Тбилиси 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В одном из районов Тбилиси очевидец снял видео, как грузовик пытается проехать по небольшой улице, где на обочине припаркованы машины. Один из автомобилей люди пытались убрать, чтобы освободить дорогу. Смотрите на видео, что из этого получилось
Sputnik Грузия: последние новости
Женевский автосалон: летающий автомобиль и суперкары будущего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве20
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Chevrolet обновила Cruze и Spark
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение