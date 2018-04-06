Грузовик против джипа: как проехать по узкой улице в Тбилиси

В одном из районов Тбилиси очевидец снял видео, как грузовик пытается проехать по небольшой улице, где на обочине припаркованы машины. Один из автомобилей люди пытались убрать, чтобы освободить дорогу. Смотрите на видео, что из этого получилось