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Автовладелец наказал «ДСУ-3» за ямы на дорогах
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Автовладелец наказал «ДСУ-3» за ямы на дорогах 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса mtdata.ru  В Кольчугинском городском суде создан прецедент. Автовладельцу удалось вернуть деньги, потраченные на ремонт своего автомобиля, после того, как он попал в яму.
В качестве ответчика на суде выступало государственное унитарное предприятие «ДСУ-3», которое отвечает за состояние дорог Владимирской области. В суде заявитель доказал, что его автомобиль получил повреждения на 37-ом километре автодороги Колокша — Дворики из-за выбоины. ДТП было зафиксировано сотрудниками ГИБДД, которые запротоколировали размеры ямы на дороге: длина 110 сантиметров, ширина 55 сантиметров, глубина — 12 см, что превышает допустимые ГОСТом пределы (60 х 15 х 5 см).
В результате суд в полном объеме удовлетворил исковые требования кольчугинского автолюбителя. «ДСУ-3» выплатят ему не только 69,1 тыс. рублей за ремонт авто, но и оплатят услуги оценщика (4 тыс. руб.), а также госпошлину (2273 руб.).
Прецедент создан и теперь другие водители, чьи авто пострадают на дорогах области, могут последовать примеру кольчугинца.
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