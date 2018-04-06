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Полицейские оказали в Ярославле помощь пенсионеру, оказавшемуся в трудной ситуации
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Полицейские оказали в Ярославле помощь пенсионеру, оказавшемуся в трудной ситуации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: 76.ru
Ночью в Ленинском районе г. Ярославля к наряду патрульно-постовой службы обратился водитель такси. Мужчина рассказал полицейским, что вечером его автомобиль-такси остановил пенсионер и попросил довезти до своей родственницы в Заволжский район, назвав адрес. По приезду по указанному адресу выяснилось, что родственница там не живет, а домой пенсионер не может вернуться т.к. дверь квартиры захлопнулась, а его сотовый телефон и ключи от квартиры остались внутри. Пенсионер не смог вспомнить адреса никого из родственников.
Полицейские в ходе беседы с пенсионером 1953 г.р. смогли выяснить информацию о родственниках, установили место жительство его брата. Полицейские доставили пенсионера в Красноперекопский район и передали родственникам.
Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными к своим пожилым родственникам. Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок своих пожилых родственников, по возможности сопровождайте их.
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