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Всех пострадавших при ДТП в Воронежской области выписали из больницы
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Всех пострадавших при ДТП в Воронежской области выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 6 апр — РИА Новости. Все граждане Армении, пострадавшие в ДТП с участием автобуса и грузовика на юге Воронежской области, выписаны из больницы, сообщило в пятницу армянское посольство в Москве.
"Пятого апреля последний из пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области был выписан из больницы", — сообщается на странице посольства в Facebook.
Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 «Дон» столкнулись автобус Mercedes, ехавший из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли 39-летний второй водитель автобуса и 56-летний водитель грузовой машины. Девять человек получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района: трое оказались в реанимации, шестерых положили в травматологию.
К настоящему моменту один пострадавший, состояние которого было крайне тяжелым, скончался, семерых выписали на амбулаторное лечение. В больнице оставался один гражданин Армении, состояние его оценивалось как стабильно тяжелое, врачи не исключали транспортировку в Воронеж.
В салоне автобуса находились 50 пассажиров. Все они, как информирует прокуратура Воронежской области, являются гражданами Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по региону, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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