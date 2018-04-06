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На ул. Красноармейской из-за ДТП почти час стояли трамваи
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На ул. Красноармейской из-за ДТП почти час стояли трамваи 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По предположениям очевидцев, в аварии участвовали два автомобиля. После столкновения один из них, предположительно, Toyota врезался в ограждение проезжей части на ул. Красноармейской после перекрестка с ул. Ленинской по направлению в сторону ул. Самарской. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным чрезвычайных служб, какие-то травмы получил водитель Toyota, но от госпитализации он отказался. Были ли другие пострадавшие, не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ТТУ сообщили, что в простой из-за аварии попали шесть трамваев. А движение электротранспорта возобновилось в 12:01, то есть простой трамваев составил 51 минуту.
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