Сотрудники ВАИ провели в воинских частях ЦВО ряд профилактических мероприятий

В частности, военнослужащим-водителям, начальникам контрольных технических пунктов, а также владельцам личного автотранспорта напомнили об особенностях эксплуатации транспортных средств в сложных дорожных условиях на скользких дорогах в весеннюю гололедицу.

Сотрудники 19-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели профилактические мероприятия по предупреждению ДТП в воинских частях и соединениях Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащим-водителям, начальникам контрольных технических пунктов (КТП), а также владельцам личного автомобильного транспорта напомнили об особенностях эксплуатации транспортных средств в сложных дорожных условиях на скользких дорогах и гололедицу в весенний период.

Личному составу показали видеоматериалы о дорожных происшествиях с подробным разбором нарушений ПДД.

Информационная разъяснительная работа сотрудниками 19-й ВАИ среди водителей транспортных средств по предупреждению ДТП проводится в соединениях и воинских частях Центрального военного округа регулярно.