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Сотрудники ВАИ провели в воинских частях ЦВО ряд профилактических мероприятий
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Сотрудники ВАИ провели в воинских частях ЦВО ряд профилактических мероприятий 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, военнослужащим-водителям, начальникам контрольных технических пунктов, а также владельцам личного автотранспорта напомнили об особенностях эксплуатации транспортных средств в сложных дорожных условиях на скользких дорогах в весеннюю гололедицу.
Сотрудники 19-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели профилактические мероприятия по предупреждению ДТП в воинских частях и соединениях Центрального военного округа (ЦВО).
Военнослужащим-водителям, начальникам контрольных технических пунктов (КТП), а также владельцам личного автомобильного транспорта напомнили об особенностях эксплуатации транспортных средств в сложных дорожных условиях на скользких дорогах и гололедицу в весенний период.
Личному составу показали видеоматериалы о дорожных происшествиях с подробным разбором нарушений ПДД.
Информационная разъяснительная работа сотрудниками 19-й ВАИ среди водителей транспортных средств по предупреждению ДТП проводится в соединениях и воинских частях Центрального военного округа регулярно.
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