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В Югре детское кресло спасло ребёнка в автомобильной аварии
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В Югре детское кресло спасло ребёнка в автомобильной аварии 

Уральский меридиан 30 минут назад
Фото: Уральский меридиан
6 апреля 2018 года в Нижневартовске на перекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля столкнулись автомобили марки «Тойтота». Обе машины двигались по одной полосе на улице Ленина в направление улицы Чапаева. В момент столкновения в одной из машин пострадали пассажиры. 27-летний водитель вёз супругу и ребёнка. В результат аварии его родственники получили травмы.
Однако, благодаря, тому что малолетний пассажир сидел в детском кресле возможно обошлось без тяжёлых последствий. Причины столкновения установит следствие. Оба автомобиля повреждены.
Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что это уже второе происшествие за 3 дня. С января по март 2018 года в Нижневартовске произошло 78 аварий с одной жертвой и 106 пострадавшими.
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