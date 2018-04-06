В Югре детское кресло спасло ребёнка в автомобильной аварии

6 апреля 2018 года в Нижневартовске на перекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля столкнулись автомобили марки «Тойтота». Обе машины двигались по одной полосе на улице Ленина в направление улицы Чапаева. В момент столкновения в одной из машин пострадали пассажиры. 27-летний водитель вёз супругу и ребёнка. В результат аварии его родственники получили травмы.

Однако, благодаря, тому что малолетний пассажир сидел в детском кресле возможно обошлось без тяжёлых последствий. Причины столкновения установит следствие. Оба автомобиля повреждены.