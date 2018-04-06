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В Кирово-Чепецке осужден водитель автобуса, который устроил ДТП с восемью пострадавшими
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В Кирово-Чепецке осужден водитель автобуса, который устроил ДТП с восемью пострадавшими 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Суд вынес приговор водителю служебного автобуса ПАЗ, который вёз рабочих на смену и врезался в другой автобус.
В результате аварии пострадали восемь человек, сообщили в прокуратуре Кирово-Чепецкого района.
В суде было установлено, что 23 октября 2017 года около девяти часов утра осуждённый водитель ехал по улице 60 лет Октября и не справился с управлением.
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в ПАЗик, следующий по городскому маршруту №6.
Травмы в аварии получили водитель и шесть пассажиров рейсового автобуса, а также женщина-пассажир служебного автобуса. При этом, согласно результатам экспертизы, одному из пассажиров был причинён тяжкий вред здоровью.
«Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.264 УК РФ) и приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре.
Фото — chepetsk.ru
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