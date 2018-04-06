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В Нижнем Новгороде водитель сбил девочку и уехал
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В Нижнем Новгороде водитель сбил девочку и уехал 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта Politeka.netВ Нижнем Новгороде водитель сбил девочку и уехал
В Нижнем Новгороде водитель неустановленного автомобиля сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.
Дорожная авария случалась на улице Терешковой, у дома №2. Об этом сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области.
— Девочка была доставлена родителями в травмпункт Приокского района. После осмотр её отпустили домой, — уточнили дорожные полицейские.
Девочка — учащаяся 6 класса одной из школ Приокского района. Находилась без сопровождения взрослых.
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