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На Юго-Западе Москвы ограничат движение автомобилей до Щербинского кладбища
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На Юго-Западе Москвы ограничат движение автомобилей до Щербинского кладбища 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы, В связи с религиозными праздниками на некоторых участках будет ограничено движение транспорта.
Движение автомобилей в районе кладбищ будет ограничено 8, 15 и 17 апреля. Так, с 6.00 до 16.00 перекроют участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе, а также участок Молодцовского проезда и путепровода через Симферопольское шоссе от улицы Типографская до Щербинского кладбища.
8 апреля Московская железная дорога увеличит количество остановок электричек на Курском направлении. В частности, в ЮЗАО три электрички будут высаживать пассажиров на станциях «Бутово» и «Щербинка».
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