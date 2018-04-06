На Юго-Западе Москвы ограничат движение автомобилей до Щербинского кладбища

Как сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы, В связи с религиозными праздниками на некоторых участках будет ограничено движение транспорта.

Движение автомобилей в районе кладбищ будет ограничено 8, 15 и 17 апреля. Так, с 6.00 до 16.00 перекроют участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе, а также участок Молодцовского проезда и путепровода через Симферопольское шоссе от улицы Типографская до Щербинского кладбища.

8 апреля Московская железная дорога увеличит количество остановок электричек на Курском направлении. В частности, в ЮЗАО три электрички будут высаживать пассажиров на станциях «Бутово» и «Щербинка».