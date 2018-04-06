Самарцам рассказали, как в случае ДТП правильно заполнить европротокол

Около 6000 ДТП без пострадавших произошло в Самаре с начала года. Аварии, где материальный ущерб составил менее 50 тысяч рублей, стали все чаще оформлять по европротоколу.

Весна — сезон аварий. Гололеду на смену приходят ямы. Увернулся — притерся к соседу по проезжей части. Мелкие аварии — бич узких улочек и парковок. Головная боль и потеря времени и для водителей, и для инспекторов ГИБДД . Согласно пункту 2.6.1 ПДД, если в результате аварии вред причинен только имуществу, водители обязаны убрать свои машины с дороги. Предварительно все следует зафиксировать на фото— или видеокамеру. В итоге должно быть понятно, что и где произошло. «Даже если водители зачастую не согласны с каким-то нарушением, обстоятельства на проезжей части не позволяют им находиться в данном месте, им необходимо убрать транспортное средство, потому что они будут мешать проезду других транспортных средств», — пояснил начальник отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Рустам Шехмаметьев.

За несоблюдение закона следует административный штраф в размере 1000 рублей. Если у водителей не оказалось вопросов и претензий друг к другу, а сумма ущерба явно меньше 50 тысяч, заполняется европротокол. Бланк обычно выдается страховыми компаниями, там указываются все обстоятельства аварии. Прикладывают к нему и схему ДТП с привязкой к местности. «Хорошо, что правила дорожного движения предусматривают самостоятельное оформление. Никого не дожидаясь, не тратя ни нервы, ни время можно зарисовать по-быстрому и проехать. Мы на обычном листе зарисовали схему, расписались вдвоем, что согласны со схемой оба», — поделился автомобилист Федор Раенко. О подробностях оформления рассказал водитель Максим Афиногенов : «Произошло ДТП, вышли, согласовали все с водителем со вторым, он с виной согласен. И все. Делаете схему, сейчас каждая страховая уже выдает бланк европротокола, это вообще шикарно».

Оформление на месте экономит не только порой часы ожидания на жаре или морозе, но и нервы участников ДТП и остальных водителей. Пробок становится меньше. По информации городской ГАИ, в день в Самаре происходит в среднем от 50 до 70 мелких аварий. И европротоколом автолюбители пользуются все чаще.