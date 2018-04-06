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В Самаре на перекрестке Демократическая/ Арена 2018 Nissan таранил «Калину»
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В Самаре на перекрестке Демократическая/ Арена 2018 Nissan таранил «Калину» 

АиФ-Самара 44 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 5 апреля, в 14:00 в Самаре, 62-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan X-Trail, следуя по 1 линии СДТ «Студенный Овраг» в направлении улицы Демократической, по предварительной информации полицейских, на перекрестке улиц Демократической и Арена 2018, не уступил дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, и столкнулся с автомашиной «Лада Калина», сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии », 69-летняя пассажирка «Калины» получила травмы головы. После оказания медицинской помощи пострадавшей женщине назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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