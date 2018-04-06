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В ЮЗАО ограничат движение автомобилей до Щербинского кладбища
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В ЮЗАО ограничат движение автомобилей до Щербинского кладбища 

Южное Бутово 43 минуты назад
Фото: Южное Бутово
В 2018 году верующие отпразднуют Пасху — 8 апреля, Фомин день — 15 апреля и Радоницу — 17 апреля. В связи с религиозными праздниками на некоторых участках будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Движение автомобилей в районе кладбищ будет ограничено 8, 15 и 17 апреля. Так, с 6.00 до 16.00 будет перекрыт участок улицы Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе, а также участок Молодцовского проезда и путепровода через Симферопольское шоссе от улицы Типографская до Щербинского кладбища.
Отметим, что 8 апреля Московская железная дорога увеличит количество остановок электричек на Курском направлении. В частности, в ЮЗАО три электрички будут высаживать пассажиров на станциях «Бутово» и «Щербинка».
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