Мужчину с окровавленным ножом ищут в Искитиме

«Полиция Искитимского района просит помощи в поиске Кондратова Николая Егоровича, 1964 года рождения, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области. — Особые приметы: нос с горбинкой (сломан), в очках, может носить бороду».

Источник в полиции добавил, что накануне Николай Кондратов голосовал на дороге и его подобрал автомобиль, в котором находилась компания молодых людей. Парни согласились бесплатно подвезти мужчину. По дороге они заехали в магазин. Водитель и его товарищ зашли внутрь, а Кондратов остался у входа с третьим парнем. Тут между ними возник конфликт. Кондратов выхватил нож и ударил им оппонента.

«Когда водитель и его друг вышли из магазина, то увидели товарища на земле. Он был весь в крови, — говорит источник в правоохранительных органах. — Медикам удалось спасти ему жизнь. Подозреваемый с места преступления скрылся — просто убежал».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, либо о совершенных им преступлениях, просят обратиться в полицию Искитимского района по телефонам: 8 (383-43) 2-97-87; 8 (383-43) 2-95-84; 232-43-44; 8-923-223-77-95. Конфиденциальность гарантируется.