В Ростове вандалы изуродовали мерседес, пока хозяин нежился в сауне

Утро начинается не с кофе для владельца этого автомобиля. На ул. Красных зорь вандалы жестоко расправились с новеньким Мерседесом С-класса. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в социальных сетях. За сутки пост набрал более 10000 просмотров. Ремонт машины обойдется водителю в солидную сумму. Разбиты все боковые стекла, повреждено и лобовое. Двери проткнуты отвёрткой, колеса спущена. Ростовчане гадают, что же могло стать причиной такого надругательства над автомобилем.

«Кажется он перекрыл выезд со двора», «Машина стоит около сауны, может это жена отомстила?» — комментирую подписчики. Другие же предполагают, что это месть приезжим, так как у машины московские номера: «вывод — Москвичам отомстили за вандализм, который они совершили под новым Ворошиловским мостом — ну как вариант.», «Такая тема с машинами иногда бывает, когда хозяин имеет много долгов, не отдает их вовремя и при этом покупает новую тачку. Вот кредиторы и намекают ему, что он живет не по фэн-шую.» — правда тогда неясно, как кредиторы нашли москвича в Ростове.

Наибольшее количество голосов набрала версия, посвященная 9 мая: «Это партизаны!». По версии жителей донской столицы таким образом вандалы боролись с немцами.