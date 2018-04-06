Ещё
В Ростове вандалы изуродовали мерседес, пока хозяин нежился в сауне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове вандалы изуродовали мерседес, пока хозяин нежился в сауне 

Деловое сообщество 22 минуты назад
Фото: Деловое сообщество
Утро начинается не с кофе для владельца этого автомобиля. На ул. Красных зорь вандалы жестоко расправились с новеньким Мерседесом С-класса. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в социальных сетях. За сутки пост набрал более 10000 просмотров. Ремонт машины обойдется водителю в солидную сумму. Разбиты все боковые стекла, повреждено и лобовое. Двери проткнуты отвёрткой, колеса спущена. Ростовчане гадают, что же могло стать причиной такого надругательства над автомобилем.
«Кажется он перекрыл выезд со двора», «Машина стоит около сауны, может это жена отомстила?» — комментирую подписчики. Другие же предполагают, что это месть приезжим, так как у машины московские номера: «вывод — Москвичам отомстили за вандализм, который они совершили под новым Ворошиловским мостом — ну как вариант.», «Такая тема с машинами иногда бывает, когда хозяин имеет много долгов, не отдает их вовремя и при этом покупает новую тачку. Вот кредиторы и намекают ему, что он живет не по фэн-шую.» — правда тогда неясно, как кредиторы нашли москвича в Ростове.
Наибольшее количество голосов набрала версия, посвященная 9 мая: «Это партизаны!». По версии жителей донской столицы таким образом вандалы боролись с немцами.
Деловое сообщество: последние новости
Родственники пострадавшей в аварии девушки ищут очевидцев Война за парковку: неизвестные облили краской несколько машин на ЗЖМ Семь вагонов сошли с рельсов: видео аварии зерновоза в Ростове попало в сеть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве20
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Chevrolet обновила Cruze и Spark
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение